Закупки неликвидных товаров на предприятиях ЮФО выросли на 21% в 2023 году

Предприятия Южного федерального округа (ЮФО) увеличили закупки неликвидных товаров и техники на 21% в первые пять месяцев 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в аналитической компании «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Чаще всего среди неликвидных товаров закупают металлопрокат (10,5% от количества всех товаров), нержавеющая и специальная сталь (10,2%), цветные металлы (7%), контрольно-измерительные приборы и автоматику (5%), кабельно-проводниковая продукция и станки (6,4%), низковольтная аппаратура, высоковольтное оборудование и электродвигатели (3,7%). В большинстве случаев неликвидный товар продают через электронные торговые площадки предприятия в сферах производства, энергетики и транспорта. Покупают неликвиды у них оптовые торговые компании, а также производственные и перерабатывающие предприятия. Также бизнес с большим желанием закупает остатки металлоконструкций, кирпича, металлопроката и электрооборудования, так как цены на них ниже.

Одной из причин, почему бизнес закупает неликвидные товары, является снижение издержек. Помимо этого важен разбор на запчасти и комплектующие.

Олег Исаев

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