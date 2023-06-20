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В Вольске фирму подозревают в сокрытии пяти миллионов налогов

Следователи Вольска завели уголовное дело о неуплате налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, в период с октября прошлого года по март этого руководство некого юрлица, имеющего недоимки по уплате налогов, отправило контрагентам распорядительные письма на оплату товаров и услуг мимо расчетных счетов. Таким образом компания скрыла 5 млн руб. налогов.

Дело завели на основе материалов УФНС РФ по Саратовской области. Расследование продолжается.

Дарья Васенина

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