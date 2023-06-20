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Управляющего ТСЖ в Сарапуле задержали за мошенничество с капремонтом на 600 тысяч рублей

В Сарапуле по подозрению в мошенничестве задержали 41-летнего управляющего товарищества собственников жилья (по ч. 3 ст.159 УК РФ). В операции задействовали силовую поддержку спецназа, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В частности, по данным следствия, мужчина заключил договор от имени ТСЖ на капремонт с подрядной организацией, учредителем которой числился он. При этом подозреваемый завысил объем выполненных работ в документацию. Ущерб превысил 600 тыс. руб.

В ходе обысков в доме и офисе изъяли компьютерную технику, документацию и мобильные телефоны. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Лента

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