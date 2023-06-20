Utair с 21 июня запустит рейсы из Березово и Нижневартовска в Нягань

Авиакомпания Utair с 21 июня расширит программу полетов внутри Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и начнет выполнять рейсы из Березово и Нижневартовска в Нягань. Как сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, полеты будут выполняться один рав в неделю — по средам.

Вылет из Березово запланирован на 11:00, из Нягани — на 12:40. Время в пути составит 50 минут. Цена билета на сайте авиакомпании — 2 909 руб.

Вылет из Нижневартовска будет осуществляться — в 8:50, из Нягани — в 13:50. Время в пути — 1 час 45 минут. Стоимость билета составляет 4 777 руб.

Напомним, ранее Utair запустила новые рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи. Перелеты осуществляются по вторникам. Время в пути — 4 часа 40 минут. Стоимость билетов начинается от 11,9 тыс. руб.

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