Глава Кунгурского округа посетовал на небольшие зарплаты муниципальных служащих

Председатель совета муниципальных образований Пермского края, глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов на заседании инфраструктурного комитета краевого заксобрания обратил внимание на небольшие зарплаты муниципальных служащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Общественная ценность муниципальной службы стремится к нулю. Оклад на младших должностях составляет около 6 тыс. руб., путем различных надбавок и премирования в муниципалитетах удается довести средний уровень зарплаты до 19,6 тыс. руб. в месяц. Средний уровень оклада для старших должностей — 8 тыс. руб., зарплаты — 27,5 тыс. руб.»,— заявил господин Лысанов.

По его словам, такой уровень доходов не может привлечь на муниципальную службу «молодых людей с образованием и амбициями». «Корпус муниципальных служащих почти на 90% состоит из женщин в возрасте от 30 до 50 лет, со стажем работы от 15 лет. Молодежи — около 12%»,— отметил Вадим Лысанов. Он предложил региональным властям снизить квалификационные требования по стажу муниципальной службы для ведущих (до трех лет) и старших должностей (до года). Это позволит «расширить возможности карьерного роста».

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников предложил рассмотреть возможность запуска программы «социальной ипотеки» для муниципальных служащих. «В крае уже есть опыт реализации программы «Жилье для учителя», хорошо зарекомендовала себя программа льготной ипотеки для молодых специалистов медицинских учреждений»,— отметил депутат. Вадим Лысанов возразил, что не всегда предоставление жилья может удержать кадры в муниципалитетах.

Председатель комитета Павел Черепанов согласился, что надо искать возможности для повышения зарплаты муниципальных служащих. «Но возникает главный вопрос — где деньги? Здесь надо думать, совместно с главами искать источники финансирования»,— добавил депутат.

В совете муниципальных образований Прикамья, пояснили, что Вадим Лысанов говорил не о всех муниципальных служащих, а только о занимающихся первичным воинским учетом. Эти муниципальные служащие исполняют государственные полномочия.