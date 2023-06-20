Объявлены торги на право застройки квартала в микрорайоне Гастелло в Уфе

Администрация Уфы опубликовала постановление о проведении торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории, ограниченной улицами Сельской Богородской, Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей. Площадь квартала составляет 255,7 тыс. кв. м. Цена права за заключение договора установлена в размере 6,5 млн руб.

Победитель конкурса должен вложить в работы, предусмотренные договором, не менее 16,6 млрд руб. У него должны быть в собственности как минимум 3,6 тыс. кв. м жилья для переселения жителей из аварийных домов, а также 320 млн руб. для гарантии обеспечения жилищных прав граждан. Эти критерии положены в основу оценки предложений участников торгов. Конкурс состоится 17 июля. Заявки на участие принимаются до 12 июля.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории – 12 лет с момента заключения договора. Максимальный объем жилья, которое можно там построить, составляет 200 тыс. кв. м высотой до 25 этажей. В квартале расположены 30 частных домов, около 80 гаражей и хозстроений, подлежащих сносу, сохраняются около 14 многоквартирных жилых домов, поликлиника и гостиница.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте