Смерть-фиеста

В Театре кукол имени Образцова прошла необычная open-air премьера — «Кто убил Фриду Кало», посвященная знаменитой мексиканской художнице. Жанр постановки заявлен как «арт-фиеста в Образцов-парке»: помимо самого спектакля главного режиссера театра Бориса Константинова гостей ждет уличный карнавал. На празднике в честь Дня мертвых побывала Марина Шимадина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Образы скелетов и Смерти в духе мексиканского Дня мертвых подчеркивают неубиваемую тягу героини к жизни

Фото: Zali / Театр Образцова Образы скелетов и Смерти в духе мексиканского Дня мертвых подчеркивают неубиваемую тягу героини к жизни

Фото: Zali / Театр Образцова

У входа в Образцов-парк, внезапно обросшего кактусами, зрителей встречают скелеты — распорядители праздника: они танцуют, ходят на ходулях, угощают гостей напитками и охотно фотографируются с ними. Перед спектаклем можно познакомиться с мексиканской культурой и традициями: разбить палкой пиньяту с конфетами или заглянуть в часовню Фриды — такие «алтари» умершим принято устраивать на День мертвых, который в Мексике обычно празднуют 1 и 2 ноября, в католический День всех святых. Тут помимо фотографий и многочисленных черепов представлены импровизированные «ретаблос» — наивные картинки с благодарностью святым за чудесное избавление или выздоровление. Образцы этого мексиканского «лубка» Фрида Кало собирала и использовала в своем творчестве его приемы, как и в целом — мотивы народного доколумбова искусства.

Когда все в сборе, процессия во главе с огромными куклами чертей и скелетов двигается шествием по парку в сторону сцены. Вторая часть действия — собственно спектакль, не столько кукольный, сколько пластический. Куклы тут, конечно, есть — это и огромная мать-Мексика, вскормившая Фриду своей мощной грудью, и сама Смерть, которая охотилась за ней всю жизнь, и маленькая куколка Фриды-девочки. Но в основном это маски и визуальные образы, навеянные самобытной живописью художницы, сюрреалистичной и метафоричной: тазовые кости и ребра, огромные улитки, раненый олень с лицом Фриды и сама она в жестком корсете, как на знаменитой картине «Сломанная колонна» (кстати, настоящая колонна в спектакле тоже есть — она все время норовит упасть, но всякий раз ее чудом удерживают).

Все эти впечатляющие образы созданы главным художником театра Виктором Антоновым и его ученицей Александрой Громовой, с которой они начали работу над «Фридой» еще в летней школе СТД в 2019 году. К команде также присоединилась художница по костюмам Наталья Корнилова, работавшая вместе с Борисом Константиновым над созданием «золотомасочного» спектакля «Белая уточка». Вопреки расхожим представлениям о красочной, пестрой, карнавальной Мексике, она одела исполнителей в стильные черные костюмы, на фоне которых лишь изредка вспыхивают яркие красные детали.

В начале спектакля вроде бы заявлен жанр детектива, поиск ответа на вопрос — «кто убил Фриду Кало» или что ее убило. Но расследования как такового не будет. Перед зрителями проходят эпизоды из жизни героини: детство и занятия боксом — несмотря на больную из-за перенесенного полиомиелита ногу, та самая злополучная авария автобуса, искалечившая ее тело, встреча с будущим мужем — художником и коммунистом Диего Риверой, болезни, операции, аборты и многочисленные романы. Диего появляется на сцене как огромный слон с хоботом-бивнем, а Лев Троцкий — еще один возлюбленный художницы — скачет по сцене на красном коне революции. Саму Фриду играют по очереди почти все артисты, даже мужчины, меняя маски, из-за чего порою трудно понять, кто перед нами. Вообще, зрителям не помешало бы подобие либретто, потому что текста в спектакле очень мало и порой его плохо слышно, а пластические сцены не всегда поддаются расшифровке.

В общем, спектакль вряд ли сможет стать путеводителем по жизни и творчеству Фриды Кало — особенно для тех, кто не был с ними раньше знаком. Но он погружает зрителей в ее художественную вселенную, в мир ярких, чувственных и трагических образов, тесно переплетенных с национальными мотивами. Во время Dia de Muertos мексиканцы вспоминают своих мертвых родственников и вместе с тем — веселятся и празднуют жизнь. Так и Фрида, которую столько раз могли убить и болезнь, и авария, и ревнивый Диего, в постоянной близости смерти чувствовала неистовую тягу к жизни и простым человеческим радостям. И в итоге именно этот мотив сопротивления, преодоления смерти через любовь и творчество — как главные жизненные силы — становится ведущей темой спектакля.