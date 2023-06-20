В Прикамье планируют запретить продажу газовых зажигалок несовершеннолетним

В ближайшее время в краевое заксобрание будет внесен законопроект о запрете продажи газовых зажигалок несовершеннолетним. Об этом на заседании комитета по социальной политике рассказала статс-секретарь – заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева.

«Согласно статистике, причинами гибели несовершеннолетних от употребления психоактивных веществ в 2022 году являлись в основном вдыхание паров зажигалок и баллончиков. В связи с этим разработан проект закона, который прошел оценку регулирующего воздействия. Сейчас он дорабатывается. Планируется, что в ближайшее время проект закона будет внесен на рассмотрение в заксобрание», – заявила госпожа Мальцева, слова которой приводит телеграм-канал краевого заксобрания.

Законопроект предусматривает административные штрафы за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.