На капремонт школ в Геленджике выделят более 41 млн рублей

На капремонт и текущие ремонтные работы к 1 сентября в Геленджике направят более 41 млн руб. В частности, из краевого бюджета на капитальный ремонт школы №5 и школы №19 планируют привлечь более 23 млн руб. Об этом сообщает глава города-курорта Алексей Богодистов в своих социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2022 году на капитальный ремонт школ Краснодарского края направили 2,9 млрд руб. Средства были предусмотрены на работы в 800 школах региона. Власти планировали до конца 2023 года модернизировать 56 школ в регионе за счет федеральных программ. Дополнительный отбор на получение господдержки для проведения модернизации школ прошли учебные заведения Апшеронского, Динского, Каневского, Курганинского, Павловского, Северского, Туапсинского и Ейского районов. Меру поддержки также получили две школы-интерната в станицах Платнировской и Бесскорбной.

Олег Исаев

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