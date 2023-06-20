Вадим Шумков заявил об остром дефиците кадров в арматуростроении

Всероссийский форум арматуростроителей «От инженерного потенциала региона – к промышленному суверенитету страны» открылся в Кургане. Программа мероприятия рассчитана на два дня, его посетители – представители отрасли и органов власти. Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил в своем telegram-канале, что арматуростроение становится важнейшей машиностроительной отраслью. «За 2022 год в Курганской области рост составил 138%. В этом году ожидаемый рост составит 143%. С учетом 2024 года коллеги прогнозируют за трехлетний период удвоение показателей роста сферы в регионе»,- сообщил губернатор.

Вадим Шумков добавил, что на предприятиях арматуростроения в Курганской области работает почти 5 тыс. человек. Большая часть предприятий отрасли получает поддержку от государства через программу создания индустриальных парков или субсидирование покупки нового оборудования.

Главной проблемой сферы губернатор назвал нехватку кадров. «У многих участников форума уже сейчас острый дефицит в рабочих специальностях – до 15-20% от общего количества персонала, - написал Вадим Шумков. – Мы предупреждали об этом. Несмотря на провокационные вбросы в соцсетях от отдельных недоумков, открыто говорили о том, что даже высокая заработная плата уже не решает эту проблему. Разговоры о том, кто за сколько готов встать с дивана, и наличие профессиональных подготовленных кадров – категорично разные вещи».

Глава региона отметил, что власти «переориентируют систему профобразования под эти запросы экономики». В частности, снимают ограничения по участию предприятий в подготовке кадров, выстраивают «бесшовный» переход учащихся на предприятия еще до окончания учебы. «Но сейчас уже и этого недостаточно. Если эту проблему не решать, экономика быстро начнет стопорить, несмотря на субсидии и иные финансовые вливания».

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