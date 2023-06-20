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Два человека погибли в ДТП в Тамбовской области

Вчера вечером в ДТП в селе Панское Мичуринского района Тамбовской области погибли два человека. Авария произошла в 21:02 на улице Озерной, 2А.

35-летний мужчина, ранее лишенный права управления транспортными средствами, управлял незарегистрированным мотоциклом «Kawasaki-ZX900» и наехал на ограждение мусорных баков и врезался в столб ЛЭП. Он и его 37-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ДПС области оформили три ДТП с материальным ущербом. Пресечено 174 нарушения правил дорожного движения, отстранены от управления шесть нетрезвых водителей и два лица, управлявших транспортными средствами без прав. Задержано шесть человек по подозрению в совершении преступлений. К административной ответственности за нарушение правил перехода проезжей части привлечены пять пешеходов.

Мария Старикова

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