ЕГЭ подтянул средний балл

Школьники сдадут последний ЕГЭ 20 июня — испытаниями по информатике закончится основной период проведения единого госэкзамена, останутся только резервные дни. Тем не менее в Минпросвещения уже подвели предварительные итоги. По данным ведомства, средний балл в этом году самый высокий с 2018 года, результаты 2020-го из-за пандемии COVID-19 в статистику не попали. По словам преподавателей и директоров школ, задания ЕГЭ и критерии оценки по некоторым предметам становятся более изощренными, однако ученики и учителя научились приспосабливаться. Что привело к успеху? И как меняется единый госэкзамен? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

300 баллов за ЕГЭ в этом году набрал лишь один выпускник. В прошлом году таких было 16. Однако данные, как говорят в Минпросвещения, пока предварительные. Тем не менее в ведомстве подчеркивают, что результаты почти по всем предметам — и обязательным, и по выбору — улучшились.

Успешнее всего одиннадцатиклассники сдали русский язык, в среднем на 68 баллов. Впрочем, без сюрпризов не обходится, рассказал учитель русского языка и литературы школы №1 в городе Гусь-Хрустальный Артем Гусев. По его мнению, из года в год формулировки заданий становятся сложнее:

«Там может не меняться теоретическая база, на которой строится задание, но если в прошлом году, например, нужно было просто выбрать ряд, в котором чередуются гласные в корне слова, то сейчас ребенку уже нужно вставлять буквы. Видно, что школьники адаптируются, поэтому задания усложняются.

Насколько я знаю, математики в этом году пострадали больше всех. У нас в регионе было так, что пришло задание, с которым дети были незнакомы, оно стало для них неожиданным, и баллы полетели вниз.

У нас в школе самый лучший результат — 86 — был у мальчика, который рассчитывал получить более 90 баллов».

В Рособрнадзоре сообщили, что чаще всего 100 баллов за ЕГЭ получают по русскому языку, литературе и химии. Причем в этом году количество таких работ выросло. Однако собеседники, опрошенные “Ъ FM”, сомневаются, что ученики стали массово лучше готовиться.

Скорее всего, улучшение результатов — это достижение учителей и репетиторов, отметил директор гимназии №166 в Санкт-Петербурге Игорь Карачевцев:

«Это заслуга педагогов, которые уже хорошо работают в этом режиме ЕГЭ. Лучше ли стали к нему готовиться наши дети? Я не думаю. Кто хотел, тот и раньше хорошо учился и старался. И не только в школе, но и на дополнительных занятиях и курсах.

Но могу сказать как учитель истории, обществознания, что большого количества стобалльников нет. Потому что, на мой взгляд, это сложные экзамены, большой объем материала».

В то же время есть школьники, которые хорошо успевают по предметам, но на ЕГЭ показывают более скромные результаты, чем от них ожидают. Некоторые педагоги связывают это с волнением. Но есть и другая причина — часто ученикам приходится строго следовать формальным критериям. Случается, что именно от этого, а не от знаний, зависит успех на экзамене, пояснил учитель истории одной из московских школ Леонид Кацва:

«В последние годы мне не нравится в экзамене по истории одно — критерии ответов устроены таким образом, что ребенок может хорошо знать материал, но не попасть в них, и ему ответ не засчитают. Это формалистика и очень слабое место ЕГЭ. Родители, которые ищут репетиторов, иногда делают это не для того, чтобы усовершенствовать знания ребенка, а для того, чтобы научить его применяться к формату госэкзамена».

Вместе с тем неизменной пока остается процедура проведения самого экзамена. К ней все привыкли, поэтому сложностей не возникает, говорят учителя. В то же время желающие списать находятся даже в условиях жестких проверок. За шпаргалки и телефоны в этом году от ЕГЭ отстранили более 600 выпускников.

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