«Молот» определился с подготовкой к новому сезону

Тренерский штаб пермской хоккейной команды определил этапы предсезонных сборов. Основную их часть «Молот» проведет в Перми. Как сообщает пресс-служба клуба, с 17 по 18 июля игроки пройдут медицинское обследование, после чего приступят к тренировкам.

Первые контрольные матчи наша команда проведет 1 и 2 августа в Перми против «Ижстали», а также 12 августа против МХК «Молот».

14 и 16 августа «Молот» сыграет в Челябинске против «Челмета». Еще две товарищеские игры с «Горняком-УГМК» пройдут в Екатеринбурге 17 и 19 августа.

Традиционный предсезонный турнир «Кубок Прикамья» состоится в Перми с 26 по 28 августа. В этом году его участниками станут «Зауралье», «Молот», «Рубин» и «Челмет».