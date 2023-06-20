В России усилился тренд на получение пассивного дохода от недвижимости

Одним из ключевых трендов на рынке недвижимости страны в 2023 году стал увеличившийся запрос покупателей на получение пассивного дохода от квартир и гостиничных номеров. Об этом коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт рассказала на онлайн-спринте «Аналитика рынка недвижимости с разных сторон», организованном платформой Smartis.

По ее словам, в этом отношении лидирует юг России, особенно черноморское побережье. В частности, в Сочи доход от сдачи объекта в аренду или в управление может быть выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. В связи с чем недвижимость здесь пользуется спросом как у людей, которые покупают ее для собственного проживания, так и у профессиональных инвесторов.

Другим знаковым трендом является ориентация покупателей на комфорт при совершении сделки, а также спрос на готовые решения.

«Покупатели находятся в разных регионах России, и большинство из них хотят совершать покупку быстро, дистанционно и с максимальным комфортом. При этом если мы говорим про курортную недвижимость, то есть большой запрос на квартиры не только с ремонтом, но и с меблировкой. Чтобы, приехав в свое жилье, можно было сразу распаковать чемоданы и пойти на море»,— рассказала Ольга Нарт.

Отвечая на вопрос о том, насколько большую конкуренцию для объектов на российском побережье составляет недвижимость в зарубежных локациях — например, ОАЭ и Турции,— Ольга Нарт отметила, что у Сочи и других отечественных курортов есть свои преимущества. Не все россияне могут регулярно выезжать заграницу, поэтому многие выбирают квартиру в Сочи, Новороссийске и на других отечественных курортах. Увеличивающийся с каждым годом туристический поток на курорты Краснодарского края обеспечивает стабильный спрос на такую недвижимость и делает ее привлекательной для инвестирования.

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