Еврокомиссия может заблокировать крупнейшую сделку в истории Adobe

Покупка американским разработчиком программного обеспечения Adobe сервиса для дизайнеров Figma затягивается на неопределенный срок. Как сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники, Еврокомиссия готовится объявить о начале официального расследования сделки на $20 млрд, опасаясь, что она приведет к консолидации рынка, снижению темпов инноваций и повышению цен.

Компания Adobe объявила о покупке Figma в сентябре 2022 года. В случае завершения это будет крупнейшая сделка в истории Adobe. Однако, по данным источников FT, высока вероятность того, что она не состоится, так как европейский регулятор намерен более детально изучить условия слияния компаний, а сам процесс затянется на много месяцев. Кроме того, в прошлом месяце собственное расследование сделки начали власти Великобритании, а Министерство юстиции США, по данным СМИ, готовится подать иск к компаниям с целью заблокировать сделку.

Figma — один из лидеров на рынке ПО для дизайнеров и прямой конкурент таких программ от Adobe, как Photoshop и Illustrator. По данным источников газеты, несмотря на это, адвокаты Adobe намерены строить защиту сделки на том, что клиентские базы двух компаний почти не пересекаются. Внутреннее исследование Adobe показало, что лишь 10% пользователей Photoshop когда-либо пользовались еще и инструментами Figma. По словам одного из источников, в Еврокомиссии видят эту ситуацию иначе: «Adobe пытается купить солидного конкурента. И это плохо».

Кирилл Сарханянц