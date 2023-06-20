В Краснодаре из-за аварии без газа остались два поселка и одно предприятие

В Краснодаре из-за аварийной ситуации от газоснабжения отключили коттеджный поселок «Греция», поселок Прогресс и 3-е отделение опытно-производственного хозяйства «Центральное». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
По данным администрации, подрядчик, выполнявший строительные работы в районе газопровода, повредил газораспределительную сеть высокого давления. К восстановлению подачи газоснабжения ответственные службы приступят 21 июня в 07:00.
«По технике безопасности проводить газоопасные работы ночью запрещено. Завершатся они до конца дня»,— пояснил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Сергей Сторчун.
В поселке прогресс проживают более 1,4 тыс. человек, в том числе 321 ребенок. В КП «Греция» в настоящее время расположены около 200 домов.
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