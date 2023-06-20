В Татарстане палате художественных промыслов отключили свет за долги в 2,7 млн рублей

Палата народных художественных промыслов Татарстана осталась без света из-за долгов в 2,7 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на руководителя организации Нури Мустафаева.

Причина долгов связана с арендной платой. Ее в феврале повысил новый собственник здания, кем выступает ООО «Фирма „Ак Идель“» Луиза Сеньковская, мать основателя сети цветочных магазинов «Букет столицы» Евгения Сеньковского.

«Раньше мы платили 5060 тыс. руб. в месяц, а новый владелец запросил почти 200 тыс. ежемесячно или 450 руб. за „квадрат“», — сказал господин Мустафаев.

"Ъ-Казань"