В Челябинской области СК проводит проверку по факту обрушения в шахте

В шахте АО «Маукский рудник» в Каслинском районе Челябинской области произошло обрушение. Пострадали двое рабочих. Проверку по этому факту проводят следственные органы Челябинской области, сообщили «Ъ-Южный Урал» в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По предварительных данным, 16 июня в шахте предприятия обрушилась порода. Травмы получили двое горнорабочих. Им оказана необходимая медицинская помощь. Следователи проводят проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

АО «Маукский рудник» расположено на месторождении медно-цинковых руд в Вишневогорске. С 2005 года входит в Русскую медную компанию. Более 10 лет рудник был законсервирован. В 2021 году появилась информация о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект возобновления добычи меди в 2022 году.

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