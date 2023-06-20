Парк «Музеон» примет фестиваль редких автомобилей «Автокультура»

Ежегодный фестиваль редких автомобилей «Автокультура» в 2023 году пройдет в Москве — мероприятие примет парк искусств «Музеон», где выставят свыше сотни редких автомобилей и мотоциклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Автокультура»

Фото: «Автокультура» Фестиваль «Автокультура»

Фото: «Автокультура»

Впервые в истории фестиваля он пройдет в трехдневном формате — с 30 июня по 2 июля пройдет более полутора десятков лекций. Темами обсуждения станут гонки классических машин за рубежом, автомобильный дизайн в СССР, влияние ар-деко на автомобильный дизайн, главные принципы и распространенные ошибки коллекционирования, автомобили Джеймса Бонда, национальные школы дизайна, арт кары и концепт-кары и другие.

Участниками лекториев станут автогонщики Алексей Васильев и Илья Кашин, коллекционер и создатель автомузея «Моторы Октября» Дмитрий Октябрьский, автомобильный дизайнер Владимир Пирожков, куратор Школы автомобильного дизайна в Санкт-Петербурге Дмитрий Кравченко, президент Mercedes-Benz Classic Club Russia Алексей Прупес, а также другие эксперты, журналисты и блогеры.

Детальная информация о программе фестиваля «Автокультура», участниках и билетах доступна на официальном сайте проекта.