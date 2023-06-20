Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Парк «Музеон» примет фестиваль редких автомобилей «Автокультура»

Ежегодный фестиваль редких автомобилей «Автокультура» в 2023 году пройдет в Москве — мероприятие примет парк искусств «Музеон», где выставят свыше сотни редких автомобилей и мотоциклов.

Фестиваль «Автокультура»

Фестиваль «Автокультура»

Фото: «Автокультура»

Фестиваль «Автокультура»

Фото: «Автокультура»

Впервые в истории фестиваля он пройдет в трехдневном формате — с 30 июня по 2 июля пройдет более полутора десятков лекций. Темами обсуждения станут гонки классических машин за рубежом, автомобильный дизайн в СССР, влияние ар-деко на автомобильный дизайн, главные принципы и распространенные ошибки коллекционирования, автомобили Джеймса Бонда, национальные школы дизайна, арт кары и концепт-кары и другие.

Участниками лекториев станут автогонщики Алексей Васильев и Илья Кашин, коллекционер и создатель автомузея «Моторы Октября» Дмитрий Октябрьский, автомобильный дизайнер Владимир Пирожков, куратор Школы автомобильного дизайна в Санкт-Петербурге Дмитрий Кравченко, президент Mercedes-Benz Classic Club Russia Алексей Прупес, а также другие эксперты, журналисты и блогеры.

Детальная информация о программе фестиваля «Автокультура», участниках и билетах доступна на официальном сайте проекта.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...