Жителя Башкирии признали виновным в похищении троих человек

Абзелиловский районный суд вынес приговор жителю Белорецкого района, 25-летнему Фидану Мингажетдинову. Он признан виновным в похищении троих человек (пп. «а, в, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), грабеже (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ), сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и СКР по республике.

Установлено, что Фидан Мингажетдинов, пытаясь разыскать свою бывшую девушку, которая после разрыва отношений скрывала свое место жительства, вместе с двумя знакомыми похитил ее сестру и мужа. Втроем они приехали в село Аскарово, где жили супруги, вывезли их в лес, мужчину избили. В результате побоев и угроз супруги сообщили, что разыскиваемая может находиться в Уфе. Подсудимый вместе с одним из сообщников угнали автомобиль супругов и вместе с ними отправились в Уфу, где заставили похищенную девушку позвонить сестре и обманным путем выманить ее из дома. После этого насильно посадили в автомобиль и выехали из города. По дороге, когда автомобиль остановился, супруги сбежали и вызвали полицию. Фидан Мингажетдинов высадил своего сообщника и вместе с похищенной направился в Аургазинский район, где ограбил продуктовый магазин. Вскоре похитителя заметили на проселочной дороге в Кармаскалинском районе и задержали полицейские, а женщину освободили. Двое его сообщников также были задержаны.

Подсудимый не признал вину. Находясь под домашним арестом, он скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии задержан в Магнитогорске.

Суд приговорил его к девяти годам и двум месяцам колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб.

Ранее суд приговорил его подельников 28-летнего Азамата Ахметшина и 24-летнего Альберта Валеева к семи и восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте