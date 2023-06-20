В Ставрополе приступили к замене аварийного участка водовода по ул. Дзержинского

В ходе реконструкции аварийного участка водовода на ул. Дзержинского в Ставрополе МУП «Водоканал» заменит 450 м. от ул. Булкина до пр. Октябрьской Революции, сообщает пресс-служба администрации.

Водопровод по ул. Дзержинского диаметром 300 мм обеспечивает водой центральную и нижние части региональной столицы. Трубопровод был проложен в 1982 году. В последние месяцы на указанном участке были трижды ликвидированы утечки.

Отключений водоснабжения в связи с реконструкцией не потребуется. Работы будут вести по левой полосе дороги.

Анастасия Назарова