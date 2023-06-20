Депутаты Саратовской облдумы одобрили аренду памятников за рубль

Законопроект об аренде памятников за рубль за четыре минуты одобрили на комитете по образованию и культуре Саратовской областной думы. Из зала велась трансляция.

Инициатива губернатора Романа Бусаргина заключается в возможности сдать разрушающийся объект культурного наследия (ОКН) на срок до 49 лет за 1 руб. в год (начальная цена аукциона). Есть условия: в течение двух лет арендатор должен разработать проект восстановления, а за пять лет реставрировать памятник.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) поинтересовался у представителя комитета культурного наследия Саратовской области, появились ли уже желающие арендовать ОКН. Чиновник ответил, что пока заявок от потенциальных инвесторов не поступало.

Дарья Васенина