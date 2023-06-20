Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Депутаты Саратовской облдумы одобрили аренду памятников за рубль

Законопроект об аренде памятников за рубль за четыре минуты одобрили на комитете по образованию и культуре Саратовской областной думы. Из зала велась трансляция.

Инициатива губернатора Романа Бусаргина заключается в возможности сдать разрушающийся объект культурного наследия (ОКН) на срок до 49 лет за 1 руб. в год (начальная цена аукциона). Есть условия: в течение двух лет арендатор должен разработать проект восстановления, а за пять лет реставрировать памятник.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) поинтересовался у представителя комитета культурного наследия Саратовской области, появились ли уже желающие арендовать ОКН. Чиновник ответил, что пока заявок от потенциальных инвесторов не поступало.

Дарья Васенина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...