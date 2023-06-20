«Воронежская кондитерская фабрика» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Общее собрание акционеров ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» (ВКФ, входит в холдинг «Объединенные кондитеры» группы «Гута» Юрия Гущина) решило не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2022 года. Согласно документам общества, за это решение было отдано 99,9956% голосов, против — 0,0035%, воздержались — 0,0009%. Прибыль общества по итогам 2022 года и нераспределенную прибыль общества прошлых лет решили не распределять.

Отметим, что ВКФ сократила выручку в первом квартале 2023-го с 942,9 до 921,1 млн руб. Чистая прибыль общества с января по март 2022-го составляла 16,6 млн руб., в первом квартале 2023 года компания ушла в убыток на 4,6 млн руб. По итогам 2022 года компания продемонстрировала чистую прибыль в 185,49 млн руб. при убытке в 59 млн руб. годом ранее. Выручка ВКФ в 2022 году достигла 4,53 млрд руб. против 3,72 млрд руб. в 2021-м.

Мария Старикова

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