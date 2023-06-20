В Самаре экс-полицейский и его знакомый осуждены за коррупцию

Бывший сотрудник ГИБДД и его знакомый из Самары признаны виновными в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, экс-полицейскому вынесен приговор за получение должностным лицом лично взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Информацию разместила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что бывший сотрудник ГИБДД в течение двух лет, с 2018 по 2020 год, периодически получал от подчиненных взятки по пять тыс. руб. Их общий размер составил 450 тыс. руб. За незаконное вознаграждение он должен был оказывать общее покровительство и попустительствовать по службе.

Помимо прочего, в 2021 году знакомый бывшего силовика подал в полицию заявление о противоправной деятельности организации. После этого подсудимые за 5 млн рублей предложили директору компании решить вопрос с прекращением проверки в отношении него.

В дальнейшем предполагаемые злоумышленники рассчитывали поделить эти деньги между собой. Но потерпевший руководитель компании, в отношении которого было подано заявление в полицию, обратился в УФСБ по Самарской области и обвиняемых задержали в рамках оперативного эксперимента.

В итоге суд с приговорил бывшего сотрудника ГИБДД к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу на сумму около 2,3 млн руб. Также он лишился права занимать должности в правоохранительных органах с функцией представителя власти и звания «майор полиции». Его предполагаемый сообщник приговорен к двум годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее суд вынес приговор заместителю руководителя самарского управления МВД России — начальнику полиции Вячеславу Хомских. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Главе самарской полиции назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф свыше 89 млн руб.

Георгий Портнов