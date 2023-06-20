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Цех древообработки сгорел в Канавинском районе

Пожар случился вечером 19 июня в доме на улице Семафорной в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Полностью сгорел цех древообработки, огонь повредил баню и кровли двух одноэтажных домов, сообщили в региональном управлении МЧС. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сообщение о возгорании поступило в 20:44. Через час пожар удалось локализовать на площади 450 кв. м. Открытое горение было ликвидировано в 22:13.

С огнем боролись 55 пожарных и 15 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Елена Ковалева

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