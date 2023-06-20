Саратовская прокуратура нашла 139 незаконно арендованных гектаров

Бизнесмена заставили вернуть незаконно арендованную землю в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что в 2021 году некий индивидуальный предприниматель, специализирующийся на выращивании зерновых, а также разведении скота и птиц, заключил без конкурса с администрацией Гагаринского района (на тот момент Саратовского района области) четыре договора аренды земельных участков под сельское хозяйство общей площадью свыше 139 га.

Выяснив обозначенный факт во время проверки исполнения требований земельного законодетальства, прокуратура Саратова обратилась в арбитражный суд. Инстанция удовлетворила требования надзорного органа в полном объеме. Землю вернули в собственность города.

Дарья Васенина