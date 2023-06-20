Власти Перми в суде требуют снести два кафе в Черняевском лесу

Администрация Индустриального района Перми в судебном порядке требует признать самовольными постройками и снести здания двух кафе в Черняевском лесу. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в администрации района, речь идет о заведениях «Сундук» на ул. Гатчинской, 17а, и «Берлога» на ул. Гатчинской, 17/1. Согласно сервису 2ГИС, оба кафе работают. По адресу: ул. Гатчинская, 17/1, помимо «Берлоги», находится также заведение «Чуррос & Трдельник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница кафе Сундук ВКонтакте Фото: страница кафе Сундук ВКонтакте

Заявление о сносе кафе «Сундук» рассматривает арбитражный суд Пермского края, заявление о сносе заведения «Берлога» — Индустриальный райсуд Перми.

По материалам дела на сайте арбитражного суда, исковое заявление администрации Индустриального района по кафе «Сундук» рассматривается с апреля этого года. Заявление подано к ООО «Шар». Здание кафе по ул. Гатчинской, 17а, в 224 кв. м расположено на участке площадью 453 кв. м в Черняевском лесу со стороны ул. Подлесной. На время рассмотрения иска суд принял обеспечительные меры, запретив Росреестру проводить госрегистрацию сделок со зданием на ул. Гатчинской, 17а. Решение по заявлению администрации еще не принято. В Kartoteka.ru указано, что ООО «Шар» в 1997 году учреждено Константином Груздевым, совладельцем пермского ООО «Ривьера плюс» (сбор и обработка сточных вод). Директор ООО «Шар» — Александр Панфилов.

Исковое заявление о признании самовольной постройкой здания «Берлоги» (площадь 198,8 кв. м) на ул. Гатчинской, 17/1, Индустриальный райсуд рассматривает тоже с апреля. Ответчиком по иску проходит Александр Панфилов, возглавляющий ООО «Шар», и предприниматель Валерия Попова. Дело пока на стадии предварительных судебных заседаний.