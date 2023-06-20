На Донбассе погиб мобилизованный житель Прикамья

В ходе специальной военной операции России на Донбассе погиб военнослужащий из Пермского края, уроженец Нытвы Александр Минин. Об этом сообщается на странице в соцсети администрации Оханского округа, на территории которого ранее работал Александр Минин.

Александр Минин работал в Мерзляковской колонии-поселении краевого ГУФСИН, позже трудоустроился на «Протон-ПМ». В сентябре 2022 года был мобилизован. Во время прохождения службы получил звание лейтенанта, был командиром мотострелкового подразделения. Погиб 30 мая.

Прощание с Александром Мининым состоится 21 июня в 11 часов в Острожском доме культуры.