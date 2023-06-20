Евгений Пригожин сообщил о переговорах по открытию школы военкоров в Новосибирске

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин намерен открыть в Новосибирске полигон военной подготовки для желающих, а также обучать военных корреспондентов. Об этом он сообщил в комментарии, размещенном в Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина».

«В Новосибирске сейчас идет обсуждение места, где будет организован полигон для подготовки не только военкоров, но и тех, кто хочет вступить в тероборону, кто хочет подготовиться перед мобилизацией»,– сказал господин Пригожин. По его прогнозу, переговоры приведут к конкретным результатам в ближайшие два месяца.

Евгений Пригожин побывал в Новосибирске 31 мая этого года.

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Валентин Романов