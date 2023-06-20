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Директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев принял участие в круглом столе по HR-стратегии промышленных предприятий

Для решения кадрового дефицита в Удмуртию необходимо привлекать соискателей из соседних регионов, а также смотреть на ситуацию в разрезе всей инфраструктуры. Об этом заявил региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев на круглом столе, посвященном HR-стратегии промышленных предприятий республики. Организаторами мероприятия выступили правительство региона и «Коммерсантъ-Удмуртия».

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Одна из мер для привлечения специалистов на предприятия региона — повышение доступности жилья. ПСБ имеет опыт участия в финансировании строительства объектов жилой недвижимости для сотрудников предприятий, когда для застройки используется участок, находящийся в собственности этого предприятия, что в итоге удешевляет стоимость недвижимости для конечного потребителя.

«Для дальнейшего улучшения социальной защищенности работников предприятий, в том числе из оборонно-промышленного комплекса, необходимо внедрять меры поддержки, которые мотивируют ключевых сотрудников остаться в отрасли, а также привлекают в сферу молодежь. ПСБ принимает в этом самое непосредственное участие: банк реализует проекты финансирования строительства жилья для сотрудников предприятий ОПК, действуют программы льготного кредитования»,— прокомментировал региональный директор ПСБ.

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