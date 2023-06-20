Годовая инфляция в Челябинской области выросла до 2,7% в мае

В Челябинской области годовой рост цен ускорился в мае до 2,7% после 2,2% в апреле. Основные причины такой динамики в повышении потребительской активности и ослаблении рубля, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

В сегменте продовольственных товаров в мае наблюдалась дефляция. В годовом выражении цены снизились на 0,36%. В апреле инфляция составляла 0,75%. Снижение цен в мае произошло за счет увеличения объема производства тепличных огурцов и помидоров и снижения цен на них. Эти овощи стали стоить меньше, чем год назад. Аналогичная ситуация наблюдалась в производстве молочной продукции: фермеры увеличили изготовление продукции, в результате подешевели питьевое молоко, творог и кисломолочная продукция, а также ускорилось годовое снижение цен на сметану.

В секторе непродовольственных товаров дефляция наблюдается третий месяц подряд. В мае годовое удешевление составило -1,3% после -2% в апреле. Снижение замедлили цены на подержанные иномарки и шины из-за повышенного спроса Повышенные спрос способствовал тому, что цены на подержанные иномарки и шины замедлили снижение.

Годовая инфляция в секторе услуг с 10,14 % в апреле увеличилась до 12,61% в мае. Это связано с повышением стоимости внутренних перелетов: авиабилеты подорожали из-за повышенного спроса. Также возросший спрос и перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля привели к более динамичному увеличению стоимости зарубежных туров.

В целом по России инфляция в мае составила 2,5%, в Уральском федеральном округе – 1,5%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте