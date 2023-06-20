Девять человек эвакуировали при тушении пожара в 9-этажном доме на улице 30 лет Победы в Ижевске

В столице Удмуртии на улице 30 лет Победы на пятом этаже в 9-этажном доме коридорного типа произошел пожар. Инцидент произошел 19 июня около 21:16, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. Потребовалась эвакуация девяти человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Причиной пожара, площадь которого составила 5 кв. м., стало неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленных лиц. Огонь уничтожил оконную раму, а также повредил внутреннюю отделку лестничной площадки и балкон общего пользования.