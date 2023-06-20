Депутат из Красноярского края приговорен к году принудительных работ за гибель женщины в ДТП

Депутат Манского района Красноярского края получил год принудительных работ по делу о ДТП в котором погибла 52-летняя женщина. Также с него взыскан в пользу потерпевшего 1 млн руб.

Как установило следствие и суд, депутат на своем автомобиле сбил двух женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой. В прокуратуре Красноярского края уточнили, что женщины увидели приближающийся автомобиль и остановились, чтобы его пропустить, но тот двигался со скоростью, исключающей возможность резкой остановки.

В результате столкновения одна из женщин ударилась головой о лобовое стекло, с травмами она была доставлена в больницу, где скончалась. Вторая получила незначительные травмы. «Эксперт по итогам автотехнической судебной экспертизы пришел к выводу: обвиняемый при должной осмотрительности располагал технической возможностью предотвратить ДТП»,– сообщает прокуратура.

Вину мужчина признал на стадии ознакомления с материалами уголовного дела. В суде он принес извинения родственникам погибшей женщины. В прокуратуре сообщили, что вопрос об обжаловании решения суда будет рассмотрен.

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Оксана Павлова