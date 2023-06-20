Белорусский аналог IKEA может открыться в Казани до конца года

Магазин Swed House, который называют белорусским аналогом IKEA, могут открыть в Казани до конца 2023 года. В данный момент владельцы точки ведут соответствующие переговоры с ТЦ, сообщает «Реальное время».

Напомним, первый магазин Swed House открылся в России в апреле. Его запустили в Москве. Позже сообщалось, что бренд откроют и в других городах РФ, включая Казань.

В частности, магазин могут открыть в ТЦ «Парк Хаус». Его площадь составит порядка 700-800 кв. м, а инвестиции — 65 млн руб.

«Мы планируем открыть в Казани не один, а два-три магазина, что с точки зрения логистики наиболее целесообразно. Другие города Поволжья мы пока не рассматриваем. Но в Татарстане мы также планируем работать по франшизе», — заявил владелец сети Swed House Мурат Шагылыджов.

"Ъ-Казань"