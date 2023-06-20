Приложение для оплаты проезда в Ижевске тестируют на автобусах №8 и №79

Систему оплаты проезда через приложение «Удмуртия транспорт» тестируют в Ижевске на бескондукторных автобусах №8 и №79. Как сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ», данный способ оплаты должен повысить комфорт и качество перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Мобильное приложение «Удмуртия транспорт» необходимо установить на смартфон, после чего в салоне автобуса отсканировать QR-код или включить Bluetooth и геолокацию, а также выбрать свой маршрут. Затем необходимо оплатить поездку по инструкции. В приложении появится электронный билет, который необходимо предъявить контролеру.

Как рассказал исполнительный директор АО «ИПОПАТ» Руслан Гиниятов, когда все процессы будут отлажены, планируется внедрить сервис на других маршрутах, работающих без кондуктора.

В приложении можно также посмотреть расписание, отследить движение автобусов на карте и узнать прогнозируемое время прибытия на нужную остановку.