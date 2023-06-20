Часть детских садов Перми могут передать под начальную школу

Часть детских садов Перми могут перепрофилировать под классы начальной школы и группы продленного дня. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на данные программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023–2034 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как считают разработчики программы, численность постоянного населения Перми будет снижаться до 2034 года. Спад рождаемости приведет к снижению нагрузки на детские сады, при этом нагрузка на школы сохранится. Для выравнивания ситуации часть детских садов передадут для нужд школьников.