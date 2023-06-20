Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 09:27

Часть детских садов Перми могут передать под начальную школу

Часть детских садов Перми могут перепрофилировать под классы начальной школы и группы продленного дня. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на данные программы комплексного развития социальной инфраструктуры Перми на 2023–2034 годы.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как считают разработчики программы, численность постоянного населения Перми будет снижаться до 2034 года. Спад рождаемости приведет к снижению нагрузки на детские сады, при этом нагрузка на школы сохранится. Для выравнивания ситуации часть детских садов передадут для нужд школьников.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...