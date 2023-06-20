Дилер «КАМАЗа» выиграл аукцион на поставку 16 электробусов для Перми

В ГКУ «Центр организации закупок» подвели итоги аукциона на поставку 16 электробусов для Перми. Как сообщают в пресс-службе краевого правительства, победителем закупки признано ООО «Автотехкомплект». Нижегородская компания предоставит электробусы с технологией ультрабыстрой зарядки на конечных остановках к середине ноября 2023 года. Планируется, что электробусы будут обслуживать новый маршрут №81 «Улица Сапфирная — Станция Пермь II».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Напомним, ранее в Перми подвели итоги аукциона на поставку четырех ультрабыстрых зарядных станций. В нем победило московское АО «Ситроникс». Предоставить и смонтировать оборудование подрядчик обязан не позднее 30 октября этого года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Автотехкомплект» создано в Нижнем Новгороде в 2002 году, имеет уставный капитал в 30 тыс. руб. Учредителями компании являются Александр Захарченко и Игорь Кушнерский. На сайте компании указано, что «Автотехкомплект» представляет интересы ОАО «БАТЭ» — управляющей компании холдинга «Автокомпоненты», которая работает на рынке запчастей для авто- и сельхозтехники в РФ. С 2020 года одним из ключевых направлений деятельности компании стало продвижение и оказание услуг техобслуживания и ремонта пассажирской техники российских и белорусских производителей: ПАО «КАМАЗ», АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод», ОАО «МАЗ» — УК холдинга «БелавтоМАЗ», ОАО «УК холдинга “Белкоммунмаш”», а также спецтехники.

Отметим, что недавно на ПМЭФ краевые власти подписали соглашение с ПАО «КАМАЗ», направленное на взаимодействие при реализации проектов и комплексных программ развития городского наземного пассажирского электротранспорта. За последние семь лет автобусный завод «КАМАЗа» — НЕФАЗ уже поставил в Прикамье 369 автобусов НЕФАЗ.