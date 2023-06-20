В ЮУрГУ стартовала приемная кампания

В Южно-Уральском государственном университете началась приемная кампания. Как сообщают в пресс-службе вуза, в этом году в нем предусмотрено более 3 тыс. бюджетных мест. Более тысячи из них выделено на востребованные инженерные направления.

В этом году вырос интерес абитуриентов к заключению целевых договоров с предприятиями. «В течение многих лет мы работаем с компанией “Мечел”, поэтому сейчас университет перенесет весь опыт на те предприятия, которые впервые получат такие квоты, - рассказывает руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами ЮУрГУ Юлия Болотина. – Совместная работа со студентами и предприятиями начинается с первого курса. На одного выпускника инженерных, естественно-научных и IT-направлений приходится в среднем до восьми работодателей, желающих взять на практику или предоставить место работы».

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