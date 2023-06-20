В Ростове начались общественные обсуждения по застройке земель бывшего мясокомбината

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону вынес на общественное обсуждение проект планировки и межевания по застройке земель бывшего мясокомбината «РЗК-Тавр». Соответсвующее оповещение размещено на сайте администрации донской столицы.

Согласно прилагаемой документации, на обсуждениях будут рассмотрены проекты планировки и межевания земли в границах: пр-кт Театральный – ул. Текучева – пер. Крепостной – полоса отвода железной дороги. На указанной территории площадью 13,3 га ООО «СЗ КП № 5» планирует построить жилой комплекс из многоквартирных домов с общей жилой площадью 186,2 тыс. кв. м. с единым образовательным центром, включающим детский сад и школу. Комплекс расчитан на 4,6 тыс. человек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик КП № 5» учреждено в Ростове-на-Дону в 2021 году компаниемй «СК10». Предприятие специализируется на деятельности заказчика-застройщика и генерального подрядчика. Должность генерального директора занимает Геннадий Ефименко.

Как сообщал «Ъ-Юг» ранее, о планах по застройке территории бывшего мясокомбината стало известно в ноябре прошлого года. Землей ранее владело ООО «Группа Агроком» Ивана Саввиди. В 2012 году группа компаний попыталась продать участок площадью 11 га за €50 млн. Позже компания получила разрешение на разработку проекта межевания и планировки с целью строительства жилой и коммерческой недвижимости, но проект так и не был реализован.

Анастасия Назарова