В Казани могут создать укороченную версию самолета Ту-214

В настоящее время в Казани рассматривается вариант с созданием укороченной версии самолета Ту-214. Об этом заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

По его словам, пока конкретного решения по данному вопросу нет. «Глобально процесс глубокой модернизации Ту-214, с созданием укороченной версии и версии с увеличенной дальностью полета, с реализацией новых навигационных режимов, переход к, условно говоря, следующему поколению самолетов Ту-214 — это отдельная тема», — сказал господин Слюсарь.

Он добавил, что рассчитывает получить поддержку в вопросе производства укороченной версии.

"Ъ-Казань"