В Обоянском районе Курской области создали памятник природы

Новая особо охраняемая природная территория регионального значения была создана в Обоянском районе — урочище Бушмено. Об этом рассказали в правительстве региона. Территория площадью более 1,5 тыс. га. расположена на землях лесного фонда Обоянского лесничества. На его территории зарегистрировано 129 видов животных, 87 видов грибов и 45 видов лишайников, в том числе занесенных в региональную и федеральную Красные книги.

«Цель создания ООПТ — охрана территории с лесным комплексом растительности в условиях высокой окружающей антропогенной нагрузки»,— подчеркнули в облправительстве.

По данным на конец мая, в регионе установлено 67 особо охраняемых природных территорий — парков, денропарков, памятников природы. Одна из них, Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина, является особо охраняемой природной территорией федерального значения.

Валерия Розбот

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