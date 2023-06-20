Годовая инфляция в Удмуртии ускорилась до 2,92% в мае

В Удмуртии за май годовая инфляция ускорилась до 2,92% после 2,83% в апреле. Показатель оказался выше, чем в целом по России и ПФО — 2,51% и 1,8%. Как сообщает пресс-служба Банка России, такая динамика связана с увеличением потребительской активности на отдельных рынках товаров и услуг, а также с ослаблением рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В годовом сопоставлении цены на продовольственные товары сократились на 2,16% после снижения на 0,25% в апреле. Такая динамика объясняется расширением предложения и ослаблением давления со стороны издержек производителей ряда продуктов. В частности, речь идет об овощах открытого грунта, предложение которых расширилось за счет увеличения их производства. Этому поспособствовала реализация инвестпроектов по увеличению тепличных площадей.

Рост цен на непродовольственные товары в Удмуртии достиг 0,8%, месяцем ранее — 0,16%. Это связано с повышением потребительской активности. В частности, годовой прирост цен на бензин увеличился на 0,23 п.п. и составил 0,92%. Динамика связана с тем, что на оптовом рынке стоимость нефтепродукта выросла, поскольку на цены повлияли ожидания корректировки демпфирующего механизма в части снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям.

Прирост цен на услуги в Удмуртии в мае увеличился до 14,66% после 12,1% в апреле. В основном это связано с повышением потребительской активности и произошедшим ранее ослаблением рубля. Так, возрос спрос на путевки на Черноморское побережье России и в Турцию, что на фоне ограниченного выбора направлений привело к ускорению увеличения цен на поездки.