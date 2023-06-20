Прокуратура заявила о системных нарушениях при подготовке к сезону пожаров в Зауралье

В Курганской области прокуратура заявила о многочисленных нарушениях в действиях региональных и муниципальных властей при подготовке к сезону лесных пожаров. В том числе выявлены факты недофинансирования мероприятий по борьбе с возгорания, сообщает региональное надзорное ведомство.

Вопрос исполнения законодательства по использованию и охране лесов рассматривался на заседании коллегии под председательство прокурора Курганской области Андрея Назарова. По данным сотрудников ведомства, деятельность органов госвласти, местного самоуправления и лесопользователей по предупреждению и тушению лесных пожаров зачастую активизируется только после осложнения обстановки и не носит упреждающего характера. «Недостатки в организации сил и средств борьбы с пожарами, ранее допущенные и явившиеся основанием для прокурорского реагирования нарушения, не устраняются и допускаются из года в год»,– сообщает ведомством. В частности, ненадлежащим образом в Зауралье проводится работа по устройству минерализованных полос, проведению профилактических контролируемых выжиганий сухой растительности, созданию и содержанию противопожарных заслонов, лесовосстановлению и уходу за лесными культурами.

Также, прокуратура установила, что мероприятия по борьбе с природными пожарами в Курганской области недостаточно финансируются. Так, отсутствует необходимый штат сотрудников лесопожарных формирований, система выявления возгорания недостаточно развита, пожарных водоемов не хватает. Зафиксированы факты бездействия уполномоченных органов и неэффективного противодействия умышленным поджогам, лесопользователи не очищают места заготовки древесины. По итогам коллегии участники совещания выработали дополнительный комплекс мер, направленный на повышение эффективности работы на этом направлении. Какие это меры, в прокуратуре не конкретизировали.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за природных пожаров этой весной в Курганской области сгорели более 600 домов в семи населенных пунктах. Без жилья остались более 2,5 тыс. человек. В огне погибли 12 зауральцев, 19 пострадали. Размер ущерба региональные власти оценили в 2,5 млрд руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте