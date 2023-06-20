Инфраструктурный комитет заксобрания одобрил проект о передаче полномочий в сфере дорожной деятельности в ведение края

Комитет по развитию инфраструктуры краевого заксобрания одобрил проект закона, который предлагает перераспределить на региональный уровень полномочия в части дорожного хозяйства Перми. Документ внесен по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам краевого министра транспорта Сергея Вешнякова, в ведение региональных органов перейдет установка и содержание дорожных знаков в центральной части краевой столицы, обслуживание дорог которого с начала года было передано на уровень края. В настоящее время, согласно закону, за дорожные знаки отвечает муниципалитет, тогда как за нанесение разметки — регион. «Это усложняет взаимодействие и может приводить к несогласованности технических средств организации дорожного движения»,— пояснил глава минтранса.

Господин Вишняков также уточнил, что законопроект предполагает передачу на уровень региона полномочий по установке и содержанию оборудования для автоматизированного учета интенсивности движения, а также средств с функцией фото- и видеосъемки для фиксации нарушений на дорогах местного значения муниципалитетов Прикамья. В случае принятия законопроекта следить за порядком на дорогах с помощью технических средств будет одна организация — ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края», а не различные бюджетные учреждения. Еще ряд полномочий касается мониторинга и управления движением на местных дорогах. Предполагается, что их перераспределение позволит интегрировать соответствующие средства фиксации в состав интеллектуальной транспортной системы Пермской городской агломерации.

Напомним, перераспределение полномочий предусмотрено на неограниченный срок с 1 января 2024 года с финансированием за счет бюджета Пермского края.

После обсуждение законопроекта депутаты рекомендовали его к принятию на пленарном заседании. Планируется, что проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в июне в двух чтениях.