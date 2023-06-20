В Челябинской области на сентябрь назначили местные выборы в пяти муниципалитетах

На единый день голосования 10 сентября в Челябинской области назначили выборы в органы местного самоуправления в пяти муниципалитетах. Об этом сообщают в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Довыборы районных депутатов пройдут в Ашинском и Октябрьском муниципальных районов. В последнем также будут выбирать членов представительного органа Октябрьского и Кочердыкского сельских поселений. Также довыборы назначены по избирательному округу №3 в Карабаше. В Кизильском районе предстоит сформировать совет депутатов сельского поселения Путь, в Сосновском – Нового Кременкуля.

Всего в единый день голосования в Челябинской области запланировано 35 избирательных кампаний.

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