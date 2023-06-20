На реках Ленинградского района не будут оборудовать пляжи из-за качества воды

В Ленинградском районе не будут оборудовать пляжные территории на местных водоемах из-за ненормативного качества воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района Фото: пресс-служба администрации Ленинградского района

Обследование территорий на предмет оборудования пляжей провели представители госинспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России, замглавы района Игорь Ушкань и глава управления по делам ГО и ЧС Борис Попов.

«Ряд показателей превышают допустимые значения. В прибрежных зонах установлены информационные аншлаги о запрете купания на водных объектах»,— говорится в сообщении.

Главам поселений района рекомендовали организовать проведение дополнительных исследований проб воды в реках Сосыка и Челбас.

Анастасия Донскова

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