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В Ярославле готовят проект ремонта Юго-Западной окружной дороги

В Ярославле объявлены торги по поиску подрядной организации, которая займется проектированием ремонта участка Юго-Западной окружной дороги (ЮЗОД). Сообщение об запросе котировок размещено на портале госзакупок.

Юго-Западная окружная дорога

Юго-Западная окружная дорога

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Юго-Западная окружная дорога

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как следует из документации, проектировать предстоит участок ЮЗОД в районе перекрестка с федеральной трассой Р-132 на территории Ярославского муниципального района. Длина ремонтируемого участка — 750 м. Речь идет о будущем капитальном ремонте дороги, при этом отмечено, что магистраль должна быть шестиполосной. Подрядчик должен провести геологические и гидрологические изыскания, включить в проект схему организации дорожного движения.

Срок выполнения работ — 198 календарных дней, то есть более 6 месяцев. Заказчик работ — ГКУ «Ярдорслужба». Будущий проектировщик должен не только выполнить проект, но и согласовать его в госэкспертизе. Стоимость проектирования составит 2,47 млн руб. Подрядная организация определится 29 июня.

Андрей Иванов

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