В Курске разрушили еще часть исторической усадьбы, являющейся объектом культурного наследия

Вечером 19 июня в социальных сетях появилась информация о незаконных работах по демонтажу фасада дома №23 на улице Белинского, 23, где находится ансамбль усадьбы потомственного почетного гражданина Григория Лаврова (является объектом культурного наследия регионального значения). Как рассказали в правительстве Курской области, на место выехала председатель комитета по охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял и сотрудники правоохранительных органов. «Проведение работ зафиксировано, далее будет проведена проверка. Документы планируется передать для судебного разбирательства»,— сказали в правительстве региона.

Отметим, что усадьба уже не первый раз подвергается разрушениям. Так, весной 2021 года часть ОКН была снесена. Выехавшая на место госпожа Мусьял не успела остановить снос ворот, но сообщалось, что представителям комитета «удалось не допустить дальнейшего разрушения самого здания». «Я когда покупал здание, администрация сказала, что оно не является объектом культурного наследия»,— цитировали тогда местные СМИ неназванного собственника здания. Он приобрел здание 19 января 2021 года. В марте 2021 года объект был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия.

В конце XIX — начале XX веков городская усадьба, состоящая из двухэтажных главного дома и флигеля и одноэтажных дворовых построек, принадлежала потомственному почетному гражданину, купцу первой гильдии Григорию Ивановичу Лаврову (примерно 1840–1901). В 1891–1893 годах он был городским головой Курска, одним из директоров губернского комитета попечительского общества о тюрьмах. В годы принадлежности усадьбы Григорию Лаврову произошло расширение главного дома: был возведен флигель. В 1910-е годы фасад был стилизован под модерн с эклектичными элементами, между домом и флигелем были возведены ворота.

Мария Старикова