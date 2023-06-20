Режим ЧС из-за лесного пожара вернули в Таштыпском районе Хакасии

С вечера 19 июня в лесах Таштыпского района Республики Хакасия введен режим чрезвычайной ситуации. Глава района Николай Чебодаев подписал соответствующее постановление в связи с осложнением пожароопасной обстановки.

«В настоящий момент в Таштыпском районе действуют два лесных пожара. Информация об одной термоточке проверяется. В тушении пожаров задействовано 44 лесных пожарных и девять единиц лесопожарной техники»,– говорится в сообщении пресс-службы правительства республики. Ранее режим ЧС действовал в лесах Таштыпского района с 10 по 13 июня.

Синоптики предупредили о том, что во второй половине дня 20 июня и 21-22 июня в Хакасии местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистые усиления ветра до скорости более 25 м/с.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», мощный лесной пожар бушует в лесах Егорьевского района Алтайского края.

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Валерий Лавский