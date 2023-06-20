Жителя Сочи отправят в колонию на 7 лет за покушение на убийство тещи

Жителя Сочи признали виновным в покушении на убийство тещи, за что он отправится в колонию строгого режима на 7 лет. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В суде было установлено, что 21 ноября прошлого года мужчина находился у себя дома на территории Лазаревского района. Будучи нетрезвым, злоумышленник начал ссору с родственницей, после чего не менее шести раз ударил женщину ножом в область шеи. В этот момент в помещение вошел сын нападавшего. Молодой человек выбил из рук отца нож и вывел родителя из дома.

Потерпевшей оказали необходимую медицинскую помощь, она выжила. В отношении ее зятя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Материалы дела рассмотрел Лазаревский районный суд. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анастасия Донскова

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